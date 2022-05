Terni, Luca Benedetti sale sul tetto del mondo nella pesca spinning

TERNI – Straordinaria affermazione per il ternano Luca Bendetti, 34 anni, ai campionati mondiali 2022 di pesca spinino, 19° edizione, che si sono tenuti in Italia e per la precisione in Molise sul fiume Biferno, con l’organizzazione della Fipsas. Benedetti ha ottenuto il titolo iridato con la squadra azzurra, prima davanti a Slovacchia e Polonia per un totale di quattordici nazioni in competizione, ed ha centrato l’argento nella gara individuale: sul podio altri due connazionali, Bruno Mariano Spino (1°) e Valentino Vidrasc (3°).