Terni, lo sport fa il punto e non solo: “Presto il bando per Cupola e Camposcuola” (VIDEO)

TERNI – L’incontro con i delegati delle federazioni e degli enti di promozione sportiva è stato per il delegato provinciale del Coni Francesco Tiberi anche l’occasione per fare il punto sullo stato dell’arte del’impiantistica sportiva, vera spina nel fianco in un 2019 che invece sul piano dei risultati sportivi va in archivio in pompa magna, con diversi atleti già qualificati per Tokyo 2020 – su tutti Foconi – e la città che si è rilanciata come sede di eventi sportivi internazionali e con la nomina a città europea dello sport. A fare gli onori di casa, insieme a Tiberi, il presidente del Coni regionale Domenico Ignozza, il presidente della Provincia Giampiero Lattanzi e l’assessore comunale allo sport Elena Proietti.

Bilancio positivo “Va in archivio un 2019 importante – dice Tiberi – ed i risultati agonistici lo stanno a testimoniare. Ci è piombata la questione dell’impiantistica sportiva, stiamo cercando di porvi rimedio e penso ci stiamo riuscendo. Sono stati per me sei mesi in cui ho avuto la possibilità di conoscere e apprezzare una serie di discipline sportive che fino a quel momento conoscevo poco. Siamo riusciti a mettere un po’ in ordine alcune situazioni e spero che il 2020, che è anno olimpico, possa essere altrettanto positivo. Partirà il bando per l’assegnazione della Cupola di viale Trieste e non solo: il Coni tornerà ad essere la casa dello sport di Terni”.

Lattanzi e Proietti. Il tema dell’impiantistica sportiva, molto scottante, è stato tirato in ballo soprattutto dai diretti interessati, il presidente della Provincia Lattanzi e l’assessore Proietti. Lattanzi spiega: “Purtroppo non abbiamo avuto il giusto supporto da parte delle federazioni a livello nazionale (il riferimento è a Fipav e Fip, che all’ultimo minuto hanno deciso di non prendere in gestione la palestra dei vigili del fuoco ndr), ma alla fine, sia pure con ritardo, credo che tutto stia andando a soluzione. Sono contento soprattutto per il Sabotino, per il quale la Ternana ha avviato un intenso progetto di restyling”. L’assessore Proietti va più a fondo: “A breve altre due palestre, quella della scuola media Marconi e quella della Benedetto Brin saranno certificate come impianti sportivi: nella prima, come per quella di Campomaggiore, potranno giocare tutte le fasce di età, nella seconda solo Under 14. Poi c’è Piediuco, centro della Federcanottaggio, che ospita ancora la nazionale rumena e che io vorrei trasformare in un piccolo centro multisportivo, c’è il palazzetto dello sport che va avanti. Sono soddisfatta anche per i tantissimi eventi che si svolgeranno qui nei prossimi anni, se ho un auspicio, è quello di riportare qui il Giro d’Italia”.

Ed ha una priorità: “C’è l’idea del Comune di affidare con un bando la ristrutturazione e la gestione del Camposcuola. Non mi preoccupa tanto il rifacimento, anche perchè c’è il credito sportivo che aiuta, anche se è chiaro che sarebbe bello avere una pista di atletica a nove corsie così da poter provare ad ospitare eventi nazionali. Mi preoccupa che il fatto che dovrà avere assolutamente una gestione oculata, non vorrei facesse la fine di Cardeto”.