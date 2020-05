Terni, lo sport e il tifo rossoverde piangono Gianni Marcorelli

TERNI – Se ne è andato Gianni Marcorelli, figura da sempre attiva nel panorama sportivo in città, dal lancio dell’oratorio di San Francesco fino, ultimamente, alla fondazione del club di tifosi della Ternana ‘Roccarossoverde’. “Persona buona, intelligente – spiegano i sostenitori della Ternana – e sempre disponibile ad aiutare il prossimo. Padre, marito e figlio esemplare, un bravo professionista ed un grande tifoso delle Fere e dell’Inter. Noi caro Gianni, caro amico, non ti dimenticheremo mai”.

Appassionato Marcorelli in passato è stato vicino anche alla Pgs Bosico Basket, che lo ricorda così: “Un grande appassionato di sport, in gioventù pratica il basket e decide di portarlo all’interno dell’oratorio Salesiano di Terni, fondando nel 1986 il settore Basket della Pgs Bosico, che oggi conta oltre cento ragazzi, cogliendo significativi successi. Capace di coinvolgere e appassionare, insieme agli amici di una vita cresciuti con lui, si rende promotore di innumerevoli iniziative che consentono a tanti giovani di conoscere ed apprezzare l’Oratorio, che diventerà per loro luogo di aggregazione e di crescita. Ricordiamo tra le altre, la ‘festa popolare’, organizzata negli spazi della parrocchia di San Francesco, che per anni ha rallegrato e illuminato il mese di settembre della città di Terni, i tornei sportivi cittadini organizzati in veste di presidente regionale della Pgs, il fattivo sostegno al ‘Soggiorno Proposta’, comunità di recupero delle dipendenze, fondata e diretta da Don Luigi Giovannoni, già direttore dell’oratorio di Terni negli anni ’80”.

Nel 2014 fu anche candidato a consigliere comunale di Terni con la lista civica “Il Giacinto-Alde Terni”, a sostegno di Leopoldo Di Girolamo.