Terni, lo minaccia e gli ruba il portafoglio: 19enne finisce in manette per rapina

TERNI – Un 19enne di origini marocchine, cittadino italiano, è stato arrestato per rapina ai danni di un 17enne. Il fatto è avvenuto nella serata di San Valentino in pieno centro a Terni. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Squadra Volante della questura di Terni, il giovane ha prima minacciato un 17enne e poi gli ha sottratto il portafoglio, con dentro poche decine di euro. Subito dopo il 19enne è stato individuato dagli agenti della squadra volante alla fermata dell’autobus, mentre tentava di tornare a casa. Addosso aveva ancora la refurtiva. Del caso di è occupato il pubblico ministeri Camilla Coraggio: il giudice del tribunale di Terni ha confermato l’arresto per rapina disponendo per il ragazzo l’obbligo di presentazione in questura tre volte a settimana.