Terni, litigano tra loro poi la donna tira fuori il coltello: denunciati

TERNI – Nella notte tra sabato e domenica i carabinieri hanno bloccato una violenta lite tra un uomo e una donna in pieno centro a Terni. Le pattuglie delle stazioni di Terni e Papigno sono intervenute sul posto e hanno scoperto che la donna era armata di coltelli. All’arrivo dei militari i due hanno cercato di darsi alla fuga e di divincolarsi dai carabinieri che li avevano bloccati per portarli in caserma beccandosi delle minacce. La donna, 26enne, è stata denunciata per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere. Entrambi identificati, lui 35enne, erano già noti alle forze di polizia: sono stati denunciati per resistenza e minaccia a pubblico ufficiale.