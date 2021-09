Terni, lite per un sorpasso: 70enne minaccia con la pistola quattro operai

La dinamica

Sceso dal mezzo l’uomo, un 70enne di Terni, minacciava con una pistola i quattro operai. L’accesa discussione che ne scaturiva, portava il gruppo a decidere di risolvere la controversia presso il comando dei carabinieri di via Radice dove i cinque uomini si davano appuntamento. Giunti sotto la caserma, a seguito di una perquisizione veicolare da parte dei militari, veniva ritrovata l’arma: una pistola scacciacani priva del tappo rosso, fedele riproduzione di un’arma vera, che è stata sottoposta a sequestro. La successiva perquisizione domiciliare consentiva di riscontrare la presenza di ulteriori armi, sul conto delle quali sono in corso accertamenti. L’anziano è stato quindi denunciato a piede libero per i reati di ‘minaccia aggravata’, ‘violenza privata’ e ‘detenzione abusiva di armi’.