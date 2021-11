Terni, lite per la fidanzata: pestato a sangue dal branco al Parco Ciaurro

TERNI – Ancora un fine settimana di sangue in centro a Terni. Un ternano di 19 anni è stato pestato a sangue da un gruppo di coetanei sabato sera nella zona del Parco Ciaurro, in largo Ottaviani. La vicenda è stata anticipata da UmbriaOn. Il motivo del contendere sarebbe stato una ragazza. Un giovane straniero, accompagnato da altri amici, avrebbe avvicinato il giovane con fare minaccioso accusandolo di avergli “rubato la fidanzata”. Seguono strattoni ed un tentativo del giovane di divincolarsi. A quel punto però i ragazzi lo hanno trascinato fino ai giardini de La Passeggiata dove hanno cominciato a picchiarlo selvaggiamente con calci e pugni. Il ragazzo è poi riuscito a fuggire ed è stato accompagnato dai genitori in ospedale.