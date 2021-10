Terni, lite in un negozio etnico: la questura sospende per 7 giorni la licenza

TERNI – Mercoledì sera verso le 20.30, nei pressi della stazione ferroviaria, all’interno di un negozio etnico, è scoppiata una violenta lite tra cittadini stranieri che ha portato all’intervento delle forze dell’ordine: licenza sospesa per giorni. Dopo i primi accertamenti, esaminati gli atti, il questore di Terni, Bruno Failla, ha ritenuto che ci fossero i presupporti per l’applicazione dell’articolo 100 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza che stabilisce, oltre ai casi indicati dalla legge, che il questore può sospendere la licenza di un esercizio, anche di vicinato, nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini. Il provvedimento, con il quale è stata sospesa l’attività per 7 giorni, è stato notificato dalla divisione amministrativa e dalla squadra Volante.