TERNI – La questura di Terni ha sospeso per 10 giorni la licenza ad un bar di piazza Buozzi , dove nei giorni scorsi, si era verificata una violenta lite fra due donne. A renderlo noto, martedì mattina, è la stessa questura. Le due donne hanno iniziato a litigare e a lanciare bicchieri contro i presenti. A quel punto sono intervenute due volanti. La decisione della sospensione dell’attività, ai sensi dell’articolo 100 del Tulps, è arrivata dal questore di Terni per “la gravità di quanto accaduto, con pericolo per l’ordine e la sicurezza dei cittadini”.