Terni, lite a piazza Tacito, dopo le minacce spunta anche un machete

TERNI – Giovedì una lite fra due uomini di origine cubana a piazza Tacito è degenerata nel momento in cui uno dei due, nel bel mezzo dei passanti e sotto gli occhi di una bambina, sfodera un machete e lo punta verso l’altro.

La lite Secondo quanto emerge, la lite, scoppiata fra i due per futili motivi, è proseguita fra minacce e l’arma brandita anche lungo le vie limitrofe. A fermarla sono intervenuti una volante della Polizia ed i carabinieri, che hanno raggiunto i soggetti, disarmando quello in possesso del machete. Entrambi sono stati fermati, identificati e quindi condotti in questura per gli accertamenti del caso. Nel parapiglia, nessuno si è fatto male. Per entrambi scatta la denuncia a piede libero.