Terni, l’ingresso del bar diventa un ring: denunciati in sei

TERNI – Sembrava uno di quegli incontri di catch o di wrestling tanto di moda negli anni 80: calci, pugni e colpi proibiti. Il tutto davanti ad un noto bar in via di Vittorio a Terni. La scena da film è andata “in onda” nella notte fra sabato e domenica ed è stata interrotta dall’arrivo di cinque volanti della polizia. Protagonisti del match sei uomini romeni ed albanesi, fra i 30 ed i 40 anni, visibilmente ubriachi, che sono stati portati in questura e denunciati a piede libero per resistenza a pubblico ufficiale.

La scena. A segnalare il fatto sono stati alcuni cittadini, testimoni oculari della rissa, insieme ad alcuni clienti del bar. Dalle urla si è passati rapidamente alle botte, che comunque non hanno originato feriti. Sono in corso indagini per capire cosa abbia scatenato la furia, ma le prime ipotesi lasciano propendere per qualche parola di troppo o comunque futili motivi.

I sei avrebbero smesso di picchiarsi all’arrivo della Polizia, ma hanno opposto resistenza agli agenti, spintonandoli sotto gli occhi delle telecamere ed è per questo che sono stati denunciati anche per resistenza a pubblico ufficiale. Un poliziotto è dovuto ricorrere al pronto soccorso. Uno dei sei aveva disatteso un ordine di allontanamento da Terni.