TERNI – Non solo la Cascata delle Marmore, ma anche altre zone dell’Umbria conferma l’assessore al Turismo Elena Proietti, faranno da sfondo al film ‘Con chi viaggi’. Intanto martedì 9 novembre arrivano a Terni Pasquale Petrolo, in arte ‘Lillo’, Alessandra Mastronardi e Fabio Rovazzi per girare la scena principale. Una troupe numerosa quella che sarà alla Cascata delle Marmore, ciak sul nuovo film natalizio prodotto dalla Lucky red. “A Terni gireranno la scena principale – commenta l’assessore Proietti -. Un nuovo input alla città e al sito naturalistico, ottimo per la promozione del territorio”. Nella Conca arriveranno Pasquale Petrolo,l’attore comico, cantante e conduttore televisivo conosciuto come ‘Lillo’, Alessandra Mastronardi, la protagonista de ‘I Cesaroni’, ‘L’Allieva’ e ‘Romanzo criminale’ e Fabio Rovazzi, il cantante e youtuber che ha conquistato il web nel 2016 con il tormentone ‘Andiamo a comandare’.