Terni, nuova sospensione per il bar del mercatino di Cesure: altri 20 giorni

TERNI – Altri venti giorni di sospensione della licenza per il bar del Mercatino di via Irma Bandiera, in zona Cesure. L’azione della Polizia si inserisce nella prosecuzione dell’attività di prevenzione e sicurezza svolta grazie alla preziosa collaborazione tra le forze dell’ordine che, nel corso di ripetuti controlli, da parte dei carabinieri che della polizia, hanno verificato come il bar fosse abituale ritrovo di individui gravati da precedenti penali, alcolisti e tossicodipendenti. L’ultimo intervento, da parte dei carabinieri, l’8 ottobre scorso, per un episodio di spaccio che ha portato ad una denuncia. Allo scopo di interrompere tali comportamenti e al fine di prevenire il verificarsi di situazioni analoghe, la Divisione Amministrativa e Sociale e dell’Immigrazione della Questura ha notificato mercoledì mattina, la misura che ordina la chiusura per 20 giorni con effetto immediato.

Si tratta della seconda sospensione per il bar che era già stato chiuso lo scorso gennaio sempre perchè ritenuto ritrovo pericoloso: allora i giorni di serrata furono quindici