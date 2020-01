Terni, l’ex forzista Brizi nuovo capogruppo della Lega in Comune

TERNI – Dal cambio di poltrona alla poltrona di capogruppo. Federico Brizi è il nuovo capogruppo della Lega in Consiglio Comunale. Consigliere di Forza Italia nella passata consiliatura, era stato rieletto con gli azzurri anche in questa occasione salvo poi uscire dal gruppo e transitare dal misto, prima di ufficializzare la salita sul Carroccio. Ora prende il posto di Bordoni, nominato assessore: è già il terzo capogruppo della Lega in questa consiliatura.

“I più sentiti ringraziamenti ai colleghi consiglieri per la fiducia accordatami – dice Brizi – e a Leonardo Bordoni per il proficuo lavoro portato avanti in questi mesi. Il lavoro del gruppo Lega proseguirà nell’azione di sostegno al sindaco Latini e alla giunta nel percorso intrapreso per lo sviluppo della città”..