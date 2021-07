Terni, le associazioni e il nuovo modello di sanità: “Case della salute e ospedale fuori città”

TERNI – Ripensare la sanità, valorizzando quella territoriale. Questo il progetto nel network di associazioni e cittadini nato subito dopo il lockdown, che proprio sull’esperienza dei giorni della pandemia, hanno evidenziato la necessità di riorganizzare il servizio, rimettendo al centro il cittadino.

La proposta è frutto del lavoro dell’associazione Cittadini Liberi – che oggi ha presieduto insieme a Giacomo Porrazzini la conferenza stampa presso la sede del Cesvol – Pensare il Domani, Terni Valley, Terni Città Universitaria, Interamnopolis, “La Pagina”e alcuni tra i firmatari del Manifesto dei 51, ovvero Patrizia Mecocci e Giancarlo Pocetta.

Punti cardine. Tre i punti cardine della proposta: “L’acclarata attrattività delle strutture ternane, Ospedale in primis, per i pazienti provenienti da altre regioni, mortificata dalle scelte politiche regionali, quando invece si potrebbe ragionare nell’ambito della Città Grande, l’area integrata urbana di circa 180.000 abitanti; l’urgenza di ripensare e riorganizzare la gestione dei servizi sanitari e socio assistenziali, alla luce dei cambiamenti sociali ed economici, lo sviluppo locale, perché il settore sanitario e socio sanitario assicura un numero di posti di lavoro di gran lunga superiore a quello dell’Acciaieria.

Il progetto. L’idea centrale è quella di creare, come ha spiegato Stefano Bolletta dell’Associazione Cittadini Liberi, un raccordo intermedio fra i cittadini e l’ospedale, per decongestionare l’ospedale: “La sanità territoriale è stata nel tempo svuotata e questa amministrazione regionale non sembra voler puntare su questo aspetto che invece è importante”, sottolinea. Marco Sciarrini, presidente, gli fa eco: “Il Covid ha mostrato tutti i limiti dell’attuale sistema, con le liste di attesa che si sono allungate perchè di fatto l’ospedale è rimasto chiuso per tutto quello che non è Covid. Con una struttura intermedia, si sarebbero potuti garantire servizi, posti letto e la stessa efficienza ed eccellenza che l’ospedale di Terni garantisce, a tal punto di essere diventato attrattivo anche per le regioni limitrofe”.

Seguendo le proposte che arrivano anche dal Pnrr, l’idea del network di associazioni è di realizzare Case della Salute o di comunità: “esse appaiono come la più efficace risposta all’esigenza di mantenere alta l’assistenza territoriale e il punto nodale del raccordo tra ospedale di alta specializzazione, medicina specialistica, medicina generale e assistenza domiciliare distrettuale”, spiegano. “In questo senso, realizzando una struttura ogni 20.000 persone si potrebbero garantire i giusti servizi”.

L’idea delle associazioni è per esempio di riconvertire il progetto del nuovo ospedale Narni-Amelia in una grande casa della salute per quel territorio, come anche parte dell’attuale ospedale ternano, eccellente nei servizi ma fatiscente nella struttura.

Ospedale: no a Colle Obito, si fuori città. Per le associazioni, un nuovo ospedale è ovviamente necessario, vista la situazione di quello attuale, ma l’idea è quella di pensare alla Città Grande, che va al di là dei confini cittadini. E ovviamente, continuare a tenere presente che circa il 30% della clientela arriva da fuori regione.

Da qui l’idea, con bocciatura della proposta dell’assessore regionale Melasecche: “Il nuovo ospedale andrà realizzato fuori dal contesto urbano, sia per rilanciare il ruolo di bacino interregionale, sia per rendere agevoli i collegamenti. La proposta di una nuova struttura da realizzare negli angusti spazi di Colle Obito, avanzata dalle Istituzioni, non sembra rispondere a tali requisiti, ed anche la sostenibilità complessiva dei costi di una operazione in Project financing con privati va sottoposta a trasparente verifica”.

Assistenza agli anziani. “In questa visione – proseguono poi – rientra il tema sempre più rilevante dell’assistenza domiciliare integrata e della residenzialità. Un esempio è rappresentato dalle Case di Quartiere: piccole strutture (a controllo pubblico con gestione anche privata) in cui gli anziani (ancora parzialmente autosufficienti) possano essere ospitati ed assisiti, in collaborazione con le famiglie, anche solo per poche ore, mantenendo il contatto vitale con il territorio e la comunità.

Nei prossimi giorni, a tale scopo sarà creato un osservatorio permanente, che potrà avvalersi del contributo di competenze esterne, così come allargare la partecipazione ad altri soggetti aderenti al Network.