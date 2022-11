TERNI – Sospensione dell’attività di un ristorante cinese nel centro cittadino, il cui titolare è stato multato per 8 mila euro. Le forze dell’ordine competenti, nel corso del fine settimana appena trascorso, hanno adottato il provvedimento a seguito di una mirata attività ispettiva finalizzata al contrasto del lavoro irregolare nonché alla verifica delle misure di sicurezza. Dai controlli è emerso che il proprietario del ristorante etnico orientale in questione, gestito da cittadini cinesi, impiegava tre lavoratori ‘in nero’ su un totale di otto. Nella circostanza sono inoltre state comminate al trasgressore alcune sanzioni amministrative per una somma complessiva prossima agli 8 mila euro.