Terni, lavori al centro remiero: il comune sbaglia il bando e la Regione lo boccia

TERNI – La Regione boccia il Comune e così adesso la possibilità di ospitare mondiali di canottaggio può sfumare. No di Palazzo Cesaroni alla richiesta di Palazzo Spada di 800 milioni necessari per completare i lavori. Soldi, è bene ricordarlo, che ci sono, relativi ai famosi ‘canoni idrici’ e sono a messo a disposizione di federazioni sportive nazionali che hanno sedi in provincia di Terni, da utilizzare per la realizzazione o il miglioramento di impianti per poter ospitare manifestazioni di livello internazionale.

Ma la manifestazione di interesse del Comune per la ristrutturazione del centro remiero di Piediluco non ha i requisiti giusti previsti dalla legge regionale 12/2018 e quindi dalla Regione è stata formalizzata la bocciatura .

I lavori. L’evento, che è slittato per Covid, dovrebbe tenersi nel 2023 e il centro remiero deve farsi trovare pronto se vuole provare a vincere la concorrenza di Sabaudia o di altre realtà internazionali. I lavori sono a buon punto per la palazzina degli uffici e per la palestra, mentre per il campo di regata si attendevano questi fondi. Una somma considerevole per la complessità dell’intervento. Cavi, pontile e quant’altro da mettere a norma rapidamente, prima che la Federazione assegni i mondiali.

Ora il Comune deve predisporre rapidamente un nuovo bando, probabilmente di nuovo insieme alla Federazione Tiro con l’arco che ha il suo centro a Campitello, magari controllando prima che sia fatto bene.

Filipponi. Il capogruppo Pd in Comune, Francesco Filipponi non le manda a dire. “Il centrodestra sui canoni idrici, in passato ha fatto tante polemiche, ma ora che è al governo è del tutto incapace di utilizzarli. Palazzo Spada quindi non riesce nemmeno ad impegnare e a spendere gli 800 mila euro per gli impianti sportivi per il 2021”.