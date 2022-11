TERNI – Nonostante fosse stato già arrestato a gennaio, continuava indisturbato a spacciare Mercoledì i carabinieri lo hanno visto cedere qualcosa in strada ad un altro soggetto che, fermato, è risultato essere un cliente ternano che aveva appena acquistato quasi 3 grammi di cocaina al prezzo di 140 euro. Scontati a qual punto l’alt al presunto spacciatore, il 31enne dominicano, e la conseguente perquisizione domiciliare nella sua abitazione a borgo Bovio. Dentro c’erano altro quattro involucri della stessa sostanza, i contanti appena incassati e un bilancino di precisione. Elementi che hanno portato i militari ad arrestare in flagrante il giovane, con un lavoro regolare. La convalida si è tenuta giovedì che oltre ad avallare quanto eseguito dai militari, ha disposto per il giovane dominicano la misura dell’obbligo di firma. In aula, l’accusa aveva invece chiesto il carcere. L’udienza si terrà il prossimo 15 dicembre.