Terni, l’auto si ribalta dopo una curva: paura per una famiglia a Marmore

TERNI – Paura per una famiglia toscana. Nel primo pomeriggio di sabato, probabilmente per colpa del maltempo che si è abbattuto sul ternano, l’automobile che il padre – 53 anni – stava guidando, una Kia, si è ribaltata dopo una curva nei pressi del centro sportivo di Marmore: complice il fondo viscido l’uomo ha perso il controllo del mezzo nel quale erano a bordo anche la moglie, 42 anni e la figlia di 14. Sul posto si sono portati gli operatori del 118 che hanno accompagnato in ospedale i tre coinvolti: le loro condizioni non sono gravi. Oltra ai sanitari, sono intervenuti gli agenti della polizia Locale di Terni e i vigili del fuoco del comando provinciale.