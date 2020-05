Terni, l’auto sbanda e si ribalta: tragedia sfiorata per mamma e figlia

TERNI– Tragedia sfiorata lunedì pomeriggio in viale Trieste, alla periferia sud di Terni. Una donna, che si trovava al volante della sua auto Volkswagen Polo, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo che ha sbandato e si è ribaltato, non prima di avere sbattuto contro i pali del distributore di benzina. La scena, che vedete ritratta nella foto, è quella che si è presentata alla polizia ed ai vigili del fuoco, che sono dovuti intervenire per estrarre la donna e spostare il mezzo.

All’interno dell’automobile si trovavano anche una bambina, figlia della donna, di appena 3 mesi ed altri due adulti. Per tutti fortunatamente, solo un grande spavento e qualche lieve conseguenza. La circolazione nella zona è stata ovviamente rallentata. Sul posto anche i vigili del fuoco.