Terni, Latini e il puzzle della Giunta: ‘guerra’ delle poltrone fra Lega e FdI, Salvati o Masselli vicesindaco

TERNI – Il vento del rimpasto soffia ormai fortissimo su Palazzo Spada complice la necessità di sostituire il dimissionario Leonardo Bordoni, assessore infrastrutture. Sarà l’occasione per una resa dei conti e malgrado gli inviti di Terni Civica e della consigliera del Misto Doriana Musacchi ad andare oltre le logiche di partito, sarà proprio il più classico manuale Cencelli a guidare la riassegnazione delle cariche.

Una Giunta, quella del sindaco Latini che ha cambiato più volte forma rispetto a quella entrata in carica ad inizio consiliatura ed un consiglio comunale dove ormai anche il concetto di ‘sliding doors’ è ampiamente superato, fra eletti all’opposizione passati in maggioranza (Cozza e Braghiroli), gente che ha fatto il percorso inverso (Fiorini) e circa 20 cambi di casacca con ingressi a Palazzo Spada di gente che ha preso poco più di 100 voti a forza di assegnare posti in Giunta ai consiglieri eletti.

Campioni del Mondo. L’esempio classico è Federico Cini, esponente della Lega nativo di Avigliano Umbro, entrato col terzo giro di rimpasti proprio a seguito della nomina in Giunta di Bordoni e che adesso ne prenderà il posto in Giunta andando a ricoprire – lui che non è nemmeno ternano – un incarico delicatissimo come quello di assessore alle infrastrutture.

La quadriglia della Giunta prevede che si debba dare un posto a Fratelli d’Italia, in grande crescita a Terni come in tutta Italia, ma difficilmente il sindaco farà perdere peso al suo partito e quindi il gioco è tutto qui. Posto che ormai sembra conclusa l’esperienza da vicesindaco del tecnico Andrea Giuli, si tratta di capire chi occuperà quel ruolo. Nell’opzione-Lega il posto andrebbe a Benedetta Salvati, assessore all’ambiente che potrebbe lasciare la delega per evitare conflitti di interesse vista la provenienza dall’Arpa.

In questo caso però Fratelli d’Italia dovrebbe essere fortemente compensato: avrà in ogni caso la presidenza della prima commissione, quella che aveva a capo Cini ma potrebbe avere anche qualche altra delega di peso, forse il turismo, attualmente in capo a Giuli, che verrebbe accorpato allo sport, dunque rafforzando l’assessore Elena Proietti.

Giuli resterebbe alla cultura (tramontata l’ipotesi Cicchini, che in effetti ha 75 anni). A meno che non si decida di togliere l’ultima pedina tecnica dalla Giunta per procedere alla totale spartizione politica delle deleghe.

Le richieste. Perchè pare ormai certo il passaggio dagli scranni di Palazzo Spada a quello della giunta di Maurizio Cecconelli. Che potrebbe andare alla cultura o all’ambiente ma che in ogni caso avrà qualche delega. Quali e quante dipenderà da se il suo partito (FdI) riuscirà ad avere per l’assessore al bilancio Orlando Masselli la vicesindacatura.

Poi c’è Forza Italia, che reclama più deleghe in virtù del posizionamento migliore che aveva nel 2018 e che è stata fortemente ridimensionata. Potrebbe avere a sua volta uno strapuntino negli spacchettamenti.

Subentranti. Si scaldano, in ogni caso Roberta Montagna- voti 111 – al posto dell’attuale capogruppo di FdI (Cecconelli) e Maria Brugia (voti 162, ventesima classificata) della Lega per entrare a Palazzo Spada.