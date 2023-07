Terni, Latini e gli ex della Giunta lanciano Orizzonti: “Incubatore di idee per il centro-destra”

TERNI – L’ex sindaco di Terni Leonardo Latini, dopo l’uscita dalla Lega – in silenzio e senza disturbare, come è nei suoi modi, ma non meno in modo risoluto – ha presenziato alla nascita di “Orizzonti”, la nuova associazione politica che riunisce tutti i fuoriusciti dal Carroccio presentata al Palasi.

Un’idea che ha preso le mosse al Bogart, locale del centro ex Bugatti ora rilevato dall’ex onorevole e già commissaria leghista a Terni Barbara Saltamartini. Presente ovviamente insieme a mezza giunta (Benedetta Salvati, Maurizio Cecconelli, Elena Proietti, Giovanna Scarcia, Federico Cini, Cristiano Ceccotti), al consigliere regionale ex Lega Daniele Nicchi, al’ex coordinatore provinciale leghista Nico Nunzi, alla consigliera di Fdi Roberta Montagna.

Obiettivo, ovviamente, rafforzare il centro destra: “Sarà un’associazione – hanno detto i protagonisti – che vuole stimolare in maniera costruttiva le amministrazioni pubbliche e la buona politica di centrodestra in Umbria, sia a livello regionale che locale. Vogliamo essere un incubatore di idee, promuovendo iniziative politico-culturali tese a valorizzare e non disperdere le capacità e le professionalità di tanti che oggi, sia nelle istituzioni che fuori, hanno il desiderio di rafforzare l’azione del centro destra nella regione”.

E promettono, tuttavia, di non trasformarsi in un partito: “Nel caso, solo candidature singole”, precisano.