Terni, l’assessore Masselli come Will Smith: rissa sfiorata a Palazzo Spada

TERNI – Non era il Dolby Theatre di Hollywood bensì Palazzo Spada, ma quello che si è visto ricordava molto lo schiaffo di Wiil Smith a Chris Rock nella Notte degli Oscar. L’assessore al bilancio Orlando Masselli infatti si è scagliato contro i consiglieri di minoranza al grido di “buffoni” e se non fosse stato per l’intervento del capoguppo del Pd Francesco Filipponi, che lo ha fermato di forza, sarebbe venuto a contatto con loro.

Il fatto scatenante

Ad accendere la miccia è stata l’osservazione del consigliere M5S Luca Simonetti, il quale ha chiesto l’intervento del presidente Francesco Ferranti relativamente alla presenza in aula di persone non facenti parte dell’assise comunale, nello specifico David Veller, referente della Lega a Terni ed alcuni esponenti di Rifondazione Comunista. In questo periodo infatti, essendo ancora in vigore le normative anti-Covid, non è permesso l’ingresso in aula a nessuno che non sia un consigliere o un assessore.

Non possono entrare comuni cittadini (come in questo momento è Veller, pur rappresentando un partito), mentre i giornalisti possono entrare solo contingentati. Il presidente Ferranti osserva l’esattezza dell’intervento del consigliere Simonetti, proponendo la sospensione di un minuto dei lavori. A metterci il carico sia il consigliere Gentiletti di Senso Civico che il consigliere di Forza Centro Emanuele Fiorini, il quale pronuncia la frase “Tagliatevi lo stipendio”, con riferimento al recente aumento degli emolumenti varato dalla Giunta. A quel punto Masselli lascia i banchi della Giunta e parte lancia in resta contro Fiorini ed è andata in onda la poco edificante scena, fra insulti e caos, con il presidente Ferranti che ha faticato non poco a ristabilire l’ordine.

Nel frattempo, Veller ha lasciato l’aula.

Qui sotto il video di Tele Galileo