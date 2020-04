Terni, Bordoni: “Fase 2 per la città, lavoriamo ad un piano articolato”

TERNI – “Come si può facilmente comprendere dalla rapida evoluzione normativa e dal pressoché continuo aggiornamento della decretazione governativa, la situazione della gestione dell’emergenza Covid è ancora piuttosto fluida”. Lo sottolinea l’assessore alla programmazione Leonardo Bordoni. “Dal canto nostro, tuttavia, stiamo lavorando da settimane per porre in atto e gestire una serie d’interventi in maniera coordinata, che siano di supporto e ristoro all’economia cittadina, per alleviare quanto meno le maggiori criticità. Al tempo stesso – continua l’assessore Bordoni – con gli uffici che si occupano della programmazione e tutti gli altri assessorati, stiamo mettendo a punto un’articolata strategia d’adattamento per la città nella Fase 2 e in quelle successive che tenga conto dell’organizzazione della città stessa e delle nuove esigenze dovute a distanziamenti e precauzioni necessarie per continuare a contenere il diffondersi del Coronavirus”.

Piano articolato. “Lavoriamo cioè ad un piano articolato che prenderà in esame i vari aspetti di una nuova organizzazione cittadina (mobilità, commercio, industria, turismo, cultura, decentramento, ecc…) che dovrà servire non solo come misura straordinaria causata dall’emergenza, ma che ci dovrà piuttosto accompagnare verso la ripresa e, con ogni probabilità, verso un’idea diversa di città”. “Questo piano integrato e orizzontale per la ridefinizione delle linee strategiche sarà messo a punto in tempi stretti, nell’auspicio che ci sia quanto prima una stabilizzazione della situazione a livello nazionale, almeno a livello di produzione normativa e di indicazioni generali”. “Noi come Comune – conclude l’assessore Leonardo Bordoni – non ci tiriamo indietro e intendiamo fare la nostra parte proprio perché siamo l’istituzione più vicina al territorio e che meglio conosce le sue esigenze”.