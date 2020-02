Terni, l’area di Palazzo Spada sarà tirata a lucido: arriva una nuova piazza pedonale

TERNI – Una nuova piazza pedonale destinata a diventare un luogo di ritrovo e di relax al centro della città e che valorizzerà Palazzo Spada, Palazzo Pierfelici e l’intera area di Piazza Ridolfi: è tutto nel progetto, per ora di massima, che riguarda la sistemazione dell’area attualmente utilizzata come parcheggio interno di palazzo Spada, elaborato dagli uffici tecnici della Direzione Lavori Pubblici per conto dell’assessorato.

Il progetto L’area dell’attuale parcheggio sarà completamente ridisegnata, con un sistema di sedute che ricalcherà il disegno architettonico del palazzo degli uffici progettato da Mario Ridolfi proprio per quello spazio. Saranno anche realizzati nuovi spazi verdi, sia nella nuova area pedonale che in piazza Ridolfi. Il progetto di massima sarà trasformato in esecutivo, seguendo tutti i passaggi procedurali necessari, ma l’idea è già definita: quella di creare intorno a uno dei palazzi storici più importanti della città, oltre che sede principale e di rappresentanza del Comune, una zona con arredo urbano moderno e confortevole, offrendo al tempo stesso ai cittadini e ai visitatori un nuovo spazio bello e accogliente per fruire nel modo migliore di un angolo particolarmente suggestivo del centro e dove poter anche realizzare piccoli eventi culturali. Posti auto aggiuntivi di servizio a Palazzo Spada saranno previsti nei parcheggi sotterranei del nuovo palazzo degli uffici di Corso del Popolo.