Terni, lancia coltello dal terrazzo poi si sdraia a terra in mutande: denunciato spacciatore

Cinque barattoli

In particolare, nell’appartamento sono stati rinvenuti cinque barattoli di vetro contenenti rispettivamente 47, 40, 31, 11 e 7 grammi di sostanza stupefacente tipo marijuana, per un totale complessivo di 136 grammi, i barattoli riportavano manoscritta la ‘qualità’ dello stupefacente (per esempio Critical, oppure Pure power o, infine, Amnesia) con espresse indicazioni in merito agli effetti provocati; un involucro contenente 3 frammenti di hashish per un peso totale di 13 grammi circa; 3 piante di marijuana esposte ad apposita luce essiccatrice per la maturazione delle inflorescenze; la somma di 5.500 euro in banconote da 50; una confezione di semi di marijuana ed, infine, 7 biglietti manoscritti riportanti le istruzioni per la corretta coltivazione delle piante.

Sequestro e denuncia

Il soggetto, considerate le sue condizioni psicofisiche, dopo essere stato assistito dal personale del 118 e trasportato al Pronto soccorso per il ricovero, è stato deferito in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica per la detenzione ai fini di spaccio. Tutto il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro e messo a disposizione dell’Autorità giudiziaria di Terni.