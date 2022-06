Terni, ladro distratto truffa due volte la stessa donna: lei chiama i Carabinieri

TERNI – La troppa foga. O forse la scarsa memoria. Sta di fatto che un pregiudicato di origine napoletana, incredibilmente, ha truffato due volte la stessa donna ternana, alla quale venti giorni prima aveva già sottratto una considerevole somma di denaro e gioielli con la nota truffa dell’incidente stradale.

Il malvivente aveva colto di sorpresa la vittima facendole credere che un parente stretto avesse avuto un incidente facendosi consegnare soldi e beni per aiutarlo. Le indagini dei Carabinieri avviate da subito con l’ausilio delle telecamere poste nei paraggi del luogo dove era avvenuta la truffa, avevano immediatamente permesso di individuare il malvivente, che però non era stato ancora identificato.

La donna ha ricevuto giorni fa la stessa chiamata dallo stesso truffatore, ma stavolta non si è fatta cogliere impreparata ed ha chiamato i Carabinieri. I quali ovviamente si sono portati sul posto, trovando l’autore della precedente truffa, vestito anche allo stesso modo.

L’uomo è stato fermato e portato al Comando di via Radice dove, previo riconoscimento fotografico da parte della vittima, è stato denunciato per truffa aggravata ed allontanato dal Comune di Terni per tre anni con foglio di via obbligatorio.