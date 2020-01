Sanità, la Usl 2 assume undici radiologi a tempo indeterminato: riconosciuti arretrati a 700 professionisti

TERNI – Buone notizie per il comparto sanità. Assunzione a tempo indeterminato per undici radiologi e riconoscimento degli arretrati, con conseguente busta paga più ‘corposa’, per 700 professionisti. Questa la doppia novità in casa Usl Umbria 2.

I radiologi Sono undici i nuovi medici di radiodiagnostica assunti, per far fronte alla carenza di personale, grazie alla delibera firmata martedì dal neo commissario straordinario dell’azienda Massimo De Fino: sono tre in più rispetto a quelli preventivati per via di un’analisi sul fabbisogno di personale effettuata negli ultimi giorni. “Tali assunzioni – spiegano dalla Usl Umbria 2 – risultano coerenti con il ‘Piano triennale fabbisogno personale 2019/2021’ e compatibili dal punto di vista economico; si è deciso quindi di utilizzare la graduatoria esistente, che prevedeva l’ingresso di otto dirigenti medici della disciplina di radiodiagnostica, per coprire tre ulteriori posizioni vacanti restituendo piena funzionalità ed operatività ai reparti delle strutture ospedaliere di Foligno, Spoleto, Narni-Amelia e Orvieto (dove si risolverà in via definitiva la carenza di personale con l’ingresso di cinque specialisti) e garantendo quindi risposte efficaci ed efficienti ai pazienti”.