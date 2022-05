Terni, la protesta “maggiaiola” contro l’immondizia che non viene ritirata

TERNI – Singolare protesta ‘a tema’ maggiaiolo di un residente di via de Filis, una zona centrale della città dove in questo momento si trovano una serie di cassonetti non svuotati. L’utente ha depositato due sacchi neri al fianco del cassonetto stracolmo con un biglietto ironico: “Lu carrettu de via de Filis. Buon Maggio”. Chissà se qualcuno dalle parti di Palazzo Spada ha visto questo carro ‘fuori concorso’ e nel caso come l’avrà giudicato.