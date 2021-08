Terni, la politica umbra piange la scomparsa di Carlo Liviantoni

TERNI – L’Umbria della politica e non solo è in lutto. È morto a 78 anni all’ospedale di Terni, dove era ricoverato da alcuni giorni, Carlo Liviantoni politico e insegnante, per anni esponente della Democrazia cristiana, poi del partito popolare e infine della Margherita. Liviantoni ha guidato l’assemblea legislativa dal 26 luglio 1997 al 3 marzo 2000 e di nuovo dal 21 dicembre 2000 al 15 aprile 2004. Dal primo pomeriggio di martedì, nella chiesa di San Francesco a San Gemini sarà allestita la camera ardente. Alle 17, avrà inizio il funerale. “Esprimiamo il nostro cordoglio – scrivono dall’unione comunale del Partito democratico di Terni – per la scomparsa di Carlo Liviantoni, che è stato uno dei principali punti di riferimento dell’area cattolica popolare per Terni e per l’Umbria. Da sempre impegnato in politica, ha ricoperto ruoli di primo piano, anche nel Partito Democratico, di cui è stato esponente fino alla fine”

Tesei . “Profondo cordoglio” è stato espresso dalla presidente della Regione, Donatella Tesei, a nome anche dell’intera Giunta regionale, per la scomparsa di Carlo Liviantoni. “Le sue capacità umane e politiche – ha sottolineato la presidente – lo hanno portato a ricoprire numerosi ruoli pubblici e a ricevere stima e apprezzamenti trasversali, oltre i confini degli schieramenti politici.Il suo senso delle istituzioni è ancora oggi portato d’esempio. Ci stringiamo attorno alla famiglia – conclude Tesei -, in questo momento di dolore, con sincera e sentita partecipazione”.

Latini Il sindaco Leonardo Latini, con un telegramma, ha espresso le sue condoglianze e quelle dell’amministrazione comunale alla famiglia di Carlo Liviantoni. “Come sindaco della città intendo ricordare il lungo e fattivo impegno nelle istituzioni locali di Carlo Liviantoni, in qualità di amministratore nella nostra città e poi di rappresentante di Terni e dei nostri territori nella Regione Umbria, dove si è sempre distinto per la sua serietà e per il suo spessore politico”.

Squarta “Carlo Liviantoni ha scritto pagine importanti della vita politica ed amministrativa della Regione Umbria. Lo ha fatto con assoluta autorevolezza e competenza e con altissimo senso delle Istituzioni”: così il presidente dell’Assemblea legislativa, Marco Squarta, sulla scomparsa del politico che ha ricoperto, tra i suoi molteplici incarichi, anche quello di presidente del Consiglio regionale in due legislature a cavallo del 2000. Squarta, in una nota, ricorda un “uomo politico ed un amministratore di grande spessore che ha saputo lasciare impronte indelebili anche nel suo importante incarico di assessore regionale ed in ogni altro ruolo ricoperto a livello istituzionale e politico”. Alla famiglia di Carlo Liviantoni, il presidente Squarta trasmette il cordoglio, suo personale e dell’Assemblea legislativa dell’Umbria.

Nevi “La notizia della morte di Carlo Liviantoni mi rattrista molto. Con Carlo se ne va un vero professionista della politica. Persona di grande spessore umano e culturale è stato per me un maestro quando entrati per la prima volta in Consiglio regionale nel 2015. Di lui mi colpì subito l’equilibrio e il grande senso delle Istituzioni. Lascerà un vuoto incolmabile anche come riferimento per la nostra città. Alla famiglia rivolgo le mie più sentite condoglianze”, dichiara il parlamentare umbro di Forza Italia, Raffaele Nevi

Marini Tra i primi a ricordare Carlo Liviantoni è stata, con un post su Facebook, anche l’ex presidente della Regione Umbria Catiuscia Marini che si dice “molto dispiaciuta della sua scomparsa”, esprimendo le condoglianze alla famiglia. “Lo ho conosciuto – scrive Marini – nel corso del mio impegno istituzionale e con il quale abbiamo condiviso, in molti, la sua partecipazione politica alla vita della Regione Umbria e la comune appartenenza al Partito democratico. Lo ricordo per il modo garbato e deciso al tempo stesso di far affermare il proprio punto di vista nel dibattito istituzionale, in quello pubblico e nella vita interna del Pd”.

Lattanzi. “Se ne va un uomo che ha inciso profondamente nella politica ternana e umbra. Un uomo che ha segnato un’epoca e che ha accompagnato e vissuto i cambiamenti e lo sviluppo della nostra regione”.Lo ha detto il presidente della Provincia di Terni, Giampiero Lattanzi, esprimendo cordoglio per la morte di Carlo Liviantoni.

“La storia recente della provincia di Terni è legata alla figura di Liviantoni”, ha detto il presidente Lattanzi, che ha espresso alla famiglia le condoglianze a nome proprio e dell’amministrazione provinciale. “Con la sua visione politica e la sua lungimiranza – ha aggiunto, in una nota della Provincia – ha saputo interpretare al meglio le esigenze e le necessità del territorio. E’ stato per anni punto di riferimento e guida anche per le nuove generazioni di politici e amministratori ed ha rappresentato un modo di fare politica che guardava sempre con prioritaria attenzione ai cittadini ai loro bisogni, alle loro esigenze e alle loro necessità, senza mai far mancare il suo contributo per lo sviluppo economico e sociale della provincia di Terni e dell’Umbria”.