Terni, la Maratonina di San Valentino festeggia quarant’anni

TERNI – Una manifestazione che è ormai una certezza nel panorama del podismo umbro. La Maratonina di San Valentino, organizzata dalla Us Cursor Acli Tinarelli, inserita nel programma dei festeggiamenti in onore di San Valentino, compie 40 anni. La manifestazione ormai da 16 anni è intitolata alla memoria di colui che ne fu tra i principali animatori, Guglielmo ‘Memmo’ Tessicini.

Percorso. Domenica 2 febbraio saranno organizzati due percorsi con partenza (ore 9.30) ed arrivo al Camposcuola Casagrande, rispettivamente da 6 ed 11 chilometri.

Il percorso da 11 chilometri, dopo la partenza dal campo scuola, si snoderà passando sotto le mura della Passeggiata, via Cavour, piazza della repubblica, Corso del Popolo, via Turati, via Serrati, via S. Valentino, via Turati, via Rossini, via Ippocrate, via Murri, via Campomicciolo, viale 8 Marzo, viale Trieste, via Montegrappa, piazza Adriatico, via Lungonera, corso del Popolo, via dell’Annunziata e ritorno al campo scuola. Il percorso da 6 chilometri invece, in via Rossini ritornerà verso l’arrivo passando lungo viale Trieste. All’interno del Camposciuola sarà allestito un mini percorso per i bambini

Memorial “Una manifestazione all’insegna dell’allegria e del piacere di stare insieme – sottolineano gli organizzatori – un evento non agonistico al quale potranno partecipare tutti, dai bambini ai meno giovani. L’obiettivo della Maratonina è quello di essere una manifestazione che faccia riscoprire il valore dell’associazionismo e dell’aggregazione sociale trasversale. Anche quest’anno la speranza è di ospitare più nuclei familiari, che possano vivere insieme questa giornata aiutandoci così a rendere questo momento insieme ancor più piacevole e una vera festa per tutta la famiglia. In più per noi è sempre un grande piacere ricordare in questo modo la figura di Memmo Tessicini, che ha sempre fatto tanto per questa corsa”

Iscrizioni aperte fino alla mattina della partenza. Ci si può presentare direttamente sul posto, oppure si può mandare una mail a: terni.usacli@libero.it