Terni, fuga dalla Lega in Consiglio Comunale: Cicchini va con Forza Italia

TERNI – Non c’è pace per la Lega in Consiglio Comunale. Dopo le dimissioni di Valeria D’Acunzo, che però vi era entrata con Forza Italia, prima di passare al Carroccio, Paolo Cicchini annuncia il ritorno alle origini, entrando in Forza Italia. Sale a quattro il numero degli azzurri: con lui ci sono Lucia Dominici, Francesco Maria Ferranti e Doriana Musacchi, a sua volta ex leghista.

E presto potrebbe arrivare anche Anna Maria Leonelli, ex FdI, ex Lega, ora nel Misto. E non è finita, perchè potrebbe cambiare casacca anche Federica Apollonio, ultima ripescata in casa Lega dopo gli avvicendamenti. Degli eletti originari della Lega nel 2018, sono rimasti appena tre consiglieri: Maggiora, Armillei e Pocaforza.