Terni, la Giunta comunale apre a tutti la Ztl, ma i consiglieri leghisti sono contrari

TERNI- Il sindaco di Terni, Leonardo Latini annuncia la decisione della Giunta di aprire da lunedì mattina i varchi della ztl e tutto si sarebbe aspettato meno di prendersi i ‘rimbrotti’ del suo stesso partito. Questo però quello che è accaduto con una nota del Carroccio ternano che si dice contrario a questa decisione, pur senza fare opposizione.

La decisione del sindaco. “Consapevoli dell’emergenza che sta investendo soprattutto il settore del commercio cittadino, abbiamo ritenuto di adottare provvedimenti straordinari, seppur temporanei, per mitigare gli effetti delle nuove restrizioni sul contenimento della pandemia rispetto alle categorie più colpite dalle chiusure degli esercizi commerciali del sabato pomeriggio – fa sapere Latini – Delibereremo lunedì mattina l’apertura dei varchi ztl a partire dalla serata di lunedì stesso, spegnimento dei varchi elettronici per l’intero arco della giornata, tutti i giorni della settimana. Resteranno, naturalmente, i divieti di accesso alle aree pedonali urbane. Si tratta di una misura contingente e provvisoria, legata alle attuali ulteriori limitazioni imposte dalla pandemia e che resterà in vigore finché perdurerà la chiusura degli esercizi commerciali disposta a livello regionale per il pomeriggio del sabato. Una misura che possiamo adottare rapidamente, a differenza di altri provvedimenti di carattere economico a sostegno del commercio che ci vengono preclusi dalla particolare situazione del bilancio dell’Ente, che, occorre ricordarlo ancora, deve scontare le limitazioni dovute alla dichiarazione di dissesto”.

Lega dice no. Incredibilmente, la Lega, stesso partito del sindaco, nel sottolineare in una nota la necessità di cominciare a prevedere riaperture, dice no alla decisione del primo cittadino: “Prendiamo atto – sottolineano i consiglieri comunali dalla Lega – dell’annuncio fatto dalla giunta comunale di Terni, che intende porre in essere una misura compensativa a sostegno dei commercianti riaprendo temporaneamente la Ztl del centro. Un atto che, pur testimoniando l’impegno di questa amministrazione nel venire incontro alle esigenze dei negozianti, come ben chiaro a tutti, non risolve il problema di un settore che avrebbe bisogno di ben altri interventi a cui, purtroppo, non può porre mano l’esecutivo comunale, bensì lo Stato. Confidiamo che, come già anticipato dal Sindaco, a fronte di un cambio di direzione a livello regionale, venga meno la misura di apertura”.

“Il gruppo comunale della Lega infatti – conclude la nota dei consiglieri – resta contrario a misure che prevedano in via strutturale la riapertura totale o anche parziale della Ztl di Terni, norme che non garantiscono un’adeguata gestione dell’ordine pubblico e non sostengono concretamente e con lungimiranza l’economia cittadina”.