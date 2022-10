Terni, la Fondazione Carit espone Caravaggio: un viaggio nella pittura del Seicento

TERNI – ‘Dramma e passione – da Caravaggio ad Artemisia Gentileschi’, questo è il titolo della mostra in programma a Terni, nella sede della Fondazione Carit, dal 27 ottobre 2022 all’8 gennaio 2023. Un’esposizione incentrata su un’opera mai esposta di Artemisia Gentileschi, ‘Giuditta con la testa di Oloferne’ e in particolare su due opere di Caravaggio difficilmente visibili al pubblico, la ‘Maddalena addolorata’ e ‘La crocifissione di sant’Andrea’. L’evento sarà curato dallo storico dell’arte Pierluigi Carofano, in collaborazione con Tamara Cini, e si svilupperà in otto sale al piano terra di palazzo Montani Leone, allestito per l’occasione. La mostra sarà a ingresso libero nei giorni martedì e mercoledì dalle 15.30 alle 19.30, giovedì, venerdì, sabato e domenica dalle 9 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30.