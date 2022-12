Terni, la Cisl perde uno dei suoi dirigenti di punta: è morto Celestino Tasso

TERNI – La Cisl ternana perde una delle sue bandiere con la morte di Celestino Tasso. A darne notizia è suo fratello Giampiero: “Ci sono parole che non avrei mai voluto scrivere per il dolore che creano. Questa mattina Mio Fratello Cile ci ha lasciati, non ha retto il suo cuore dopo tanti giorni di rianimazione in ospedale. Ha raggiunto mamma, papà e Angelo, l’altro fratello che io non ho mai conosciuto. Non sappiamo ancora quando ci saranno i funerali, ma sarà mia premura avvisarvi. Una preghiera per lui, perché possa riposare in pace”. Tasso seguì da vicino le vicende dell’acciaieria ai tempi della parentesi Outukumpo; di Ast quale ricordava ogni passaggio storico. Recentemente era stato eletto a capo della segreteria dei pensionati dopo Flavio Confaloni. Molto conosciuto nella città di Terni, onnipresente al fianco dei lavoratori, lascia un grande vuoto nel sindacato. Il funerale sarà celebrato sabati 31 dicembre alle 11 nella chiesa dell’Immacolata concezione in via Narni.

Il ricordo della Cisl

Tutta la Cisl Umbria, assieme alle categorie della Fnp Cisl Umbria e della Fim Cisl Umbria, esprime dolore per la perdita prematura di Celestino Tasso, oggi dirigente sindacale nella Fnp Cisl in Umbria, con alle spalle una vita spesa all’interno del sindacato, e attivo nel mondo del volontariato. Celestino Tasso, impegnato nella categoria dei metalmeccanici, ha ricoperto la carica di segretario generale Fim Cisl di Terni (2004-2013). Da sempre attento alla formazione e ai giovani, è stato uno dei protagonisti della vertenza sul magnetico. Celestino Tasso è stato segretario regionale della Cisl Umbria (2013-2017). Nel 2022 è stato eletto come segretario generale Fnp Cisl di Terni. “Persona valida e attenta ai bisogni di tutti, soprattutto degli ultimi e dei più indifesi – sottolineano la Cisl Umbria, la Fnp Cisl Umbria e la Fim Cisl Umbria -, è stata ed era ancora oggi un punto di riferimento per l’organizzazione. Celestino ci mancherà molto, proprio come alle persone che lo hanno conosciuto. Alla sua famiglia facciamo le nostre più sentite condoglianze”.