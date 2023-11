Terni, investe un giovane in bicicletta e poi nasconde l’auto: denunciato

TERNI – E’ accusato di avere investito con la propria auto un trentasettenne di origini nigeriane in bicicletta, dandosi poi alla fuga e dopo avere nascosto la vettura in una strada poco distante allertato la centrale operativa dell’Arma, segnalandone il furto un trentaquattrenne di Terni denunciato a piede libero dai carabinieri. Simulazione di reato, fuga a seguito di sinistro stradale, lesioni personali stradali e guida sotto l’influenza di stupefacenti i reati contestati. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di domenica.

Ricerche immediate

Le immediate ricerche avviate dalle pattuglie hanno permesso di rinvenire l’auto incidentata in via degli Oleandri. Secondo gli investigatori la ricostruzione degli eventi faceva emergere quelle che sono considerate “evidenti contraddizioni” nella versione fornita dal ternano che ha quindi ammesso di essersi inventato tutto poiché preso dal panico. Sottoposto ad accertamenti in ospedale, l’uomo è risultato positivo alla cocaina. Per lui è così scattata la denuncia con l’immediato ritiro della patente ed il sequestro della vettura ai fini della confisca. Il nigeriano investito, trattenuto in osservazione presso lo stesso ospedale, ha riportato lesioni lievi.