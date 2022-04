Terni, investe ragazzino in pieno centro e scappa: individuato e denunciato un giovane

TERNI – È stato individuato e denunciato per omissione di soccorso lo scooterista che giovedì pomeriggio in pieno centro a Terni ha investito un ragazzino per poi scappare in fretta senza curarsi del piccolo. Si tratta di M.G., 19enne che, grazie alle testimonianze delle diverse persone presenti al momento del fatto, già in serata era stato rintracciato. Secondo quanto si apprende, si sarebbe recato anche in ospedale per conoscere le condizioni dell’11enne.