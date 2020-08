Terni, insegue con l’auto il suo ex e la nuova fidanzata per prenderla a pugni

TERNI – La gelosia sfocia in violenza. A Terni una donna di origine rumena ha visto passare l’automobile guidata dal suo ex con al fianco la nuova compagna ed è stata completamente accecata dalla gelosia. E’ scattato subito l’inseguimento: la donna lo ha affiancato eguendo delle manovre pericolose fino ad arrivare a collisione con l’altro veicolo.

A quel punto, dopo avelo quasi speronato, lo ha invitato a fermarsi e scendere. Subito dopo ha colpito con un pugno in faccia l’altra donna. Sul posto sono intervenuti la Squadra Volante, che ha proceduto alla denuncia in stato di libertà a carico della responsabile per il reato di lesioni personali, e personale della Polizia Locale per la contestazione delle infrazioni al Codice della Strada a carico della rumena e la rilevazione del sinistro.