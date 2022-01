Terni, insegnante aggredita a Guardea mentre fa jogging: indagini a tutto campo

TERNI – Momenti di terrore per una insegnante di 47 di Guardea aggredita domenica mattina mentre stava facendo tranquillamente jogging lungo la strada che dal suo paese conduce alla frazione di Tenaglie. Secondo le prime ricostruzioni un uomo a volto scoperto, l’ha avvicinata e ha iniziato a insultarla e poi l’ha colpita con dei pugni al volto, minacciandola di morte. La donna è riuscita a chiedere aiuto a dei passanti e poi sul posto sono giunti i carabinieri e quindi gli operatori del 118. Trasportata all’ospedale di Orvieto per le cure del caso, le sono stati diagnisticati una lesione della tiroide, escoriazioni, ferite ed ecchimosi varie per una prognosi di 30 giorni salvo complicazioni. Sul caso stanno indagando i militari della Compagnia di Amelia. Secondo alcune indiscrezioni l’autore dell’aggressione sarebbe un uomo già individuato dai carabinieri.