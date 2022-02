Terni, inflazione da record a gennaio: su base annua sale a +4,4%

TERNI – Valori record per l’inflazione a gennaio, a Terni, in linea con quelli nazionali: è quanto rilevato dal report mensile sull’andamento dei prezzi in città diffuso dai Servizi statistici del Comune. L’ inflazione su base annua sale a +4,4%, mentre in un solo mese i prezzi sono cresciuti in media dell’ 1,2%. “Variazioni così alte non si rilevavano da diversi decenni – viene spiegato nel report – e per trovare una variazione congiunturale così alta bisogna tornare alla metà degli anni ’80”.

Prezzi della verdura alle stelle

Oltre all’aumento generalizzato dei prezzi della verdura con punte anche superiori la 20%, gli incrementi più marcati riguardano il prezzo della pasta +9,5%, del caffè +6,4%, del pollame + 9,7% e dell’ acqua minerale +3,2%. Più cari, di riflesso, anche la colazione e l’ aperitivo al bar: caffetteria +2,6%, pasticceria +2,4%, bevande alcoliche +4,8% e analcoliche +3,2%. Inoltre, le bollette hanno registrato incrementi che sfiorano il 50%. Come ogni anno i Servizi statistici del Comune hanno aggiornato il paniere per la rilevazione adeguandolo alle abitudini di spesa delle famiglie in base alle indicazioni dell’ Istat. La composizione del Paniere 2022 è ancora influenzata, direttamente e indirettamente, dalla pandemia: entrano, infatti, i prezzi del test sierologico, del tampone molecolare e rapido, del saturimetro, della psicoterapia individuale, della sedia da pc e dei pokè take away. Escono dal paniere, poiché non più rappresentativi dei consumi delle famiglie, il compact disk e, dopo soli due anni, l’hoverboard.