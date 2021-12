Terni, infastidisce l’ex e aggredisce gli agenti: 26enne arrestato

TERNI – Per sfuggire alle minacce dal suo ex in un bar di via Di Vittorio ha chiamato la polizia di Stato. Il fatto è avvenuto nella tarda serata di mercoledì e ha portato all’arresto di un 26enne, bloccato dall’intervento della squadra Volante. In due sono rimasti feriti. Il giovane è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale.