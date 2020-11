Terni, infastidisce i clienti di un negozio e aggredisce poliziotto: arrestato

TERNI – Ha disturbato addetti e clienti di un esercizio comerciale del centro fin quando non è arrivata la polizia e ha iniziato a inveire contro gli agenti. Una volta in questura ha aggredito un poliziotto lacerandogli il giubotto dell’uniforme. Protagonista dell’accaduto, un 50enne di Terni in alterazione psicomotoria sotto l’effetto di sostanze. L’uomo è stato tratto in arresto per i reati di resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale e danneggiamento aggravato. Il fatto è avvenuto giovedì scorso, il giorno successivo il giudice del Tribunale di Terni ha convalidato l’arresto e sottoposto l’indagato ai domiciliari.