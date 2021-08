Terni, incendio nell’area dell’inceneritore di Maratta: a fuoco deposito di rifiuti

TERNI – Un incendio è divampato giovedì in un deposito di stoccaggio di rifiuti nel perimetro dell’inceneritore, nella zona industriale di Maratta, a Terni. Il rogo ha provocato un denso fumo nero, visibile in tutta la città. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, con cinque squadre, che hanno lavorato tutto il pomeriggio innanzitutto per circoscrivere le fiamme e poi spegnere l’incendio. Secondo i primi accertamenti, a prendere fuoco è stato un nastro trasportatore che ha incendiato, conseguentemente, i rifiuti all’interno di un capannone. Presenti le forze dell’ordine, della vicenda è stata informata anche l’Arpa Umbria per le valutazioni del caso dal punto di vista ambientale.