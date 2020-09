Terni, incendio devasta metà del centro giovanile Sant’Efebo

TERNI – Un incendio ha devastato e distrutto gran parte del centro giovanile Sant’Efebo, nell’omonima via della periferia sud della città, unico punto di aggregazione in una delle zone più difficili di Terni. Le fiamme hanno distrutto la “sala musica” e la “sala svago” che si trovano all’ultimo piano della struttura. Il rogo è esploso nel primo pomeriggio per causa ancora in fase di accertamento, anche se l’ipotesi più accreditata, al momento, è quella dell’incidente. Fortunatamente non si registrano feriti, ma i danni alla struttura sono notevoli. Il centro, da quello che si è appreso, resterà chiuso fino a quando non saranno fatti i lavori per sistemare i locali danneggiati.