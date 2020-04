TERNI – Incendio all’inceneritore Asm: la colonna di fumo si è alzata intorno alle 8 di mercoledì mattina. i Vigili del fuoco sono subito intervenuti nell’area dell’impianto di Maratta. Sul posto stanno operando tre quadre del comando provinciale con cinque mezzi. Anche una squadra di Arpa Umbria, insieme alla Usl, sta raggiungendo il sito per avviare tutte le rilevazioni del caso. In corso di accertamento le cause dell’incendio. Sulla vicenda è subito intervenuto l’assessore comunale all’Ambiente Benedetta Salvati “Si deciderà sul posto quale procedura di monitoraggi attuare se ce ne fosse necessità, tra poco raggiungerò l’area per un sopralluogo”. Tra i primi ad intervenire sul posto è stato il consigliere del M5S Federico Pasculli: “Non conosciamo ancora le dinamiche e la portata, ma queste immagini ci riportano ad altri incidenti simili avvenuti nel nostro comprensorio. Per questo fin da ora invitiamo le autorità competenti ad intervenire immediatamente secondo il principio di precauzione per tutelare la salute dei cittadini. Vigileremo affinché si faccia chiarezza e non si minimizzi con faciloneria l’accaduto”.

SALVATI A seguito dell’incendio che ha interessato parzialmente l’impianto di selezione ASM di Maratta non ci saranno conseguenze sul servizio di raccolta dei rifiuti che potrà continuare regolarmente. Lo conferma l’assessore all’ambiente Benedetta Salvati che stamattina si è recata presso l’impianto, dopo aver allertato l’Arpa, per un sopralluogo approfondito. Sul posto sono intervenuti, oltre ai Vigili del Fuoco che sono riusciti a domare l’incendio in meno di un’ora, anche i tecnici del Comune, dell’Asm e dell’Usl.

“Ringrazio i Vigili del Fuoco per l’intervento risolutivo e puntuale che hanno posto in essere – dice l’assessore Salvati – così come ringrazio l’Arpa che è stata presente fin da subito con i propri tecnici, ma anche con il direttore generale Luca Proietti e con il direttore dipartimentale dell’area Umbria Sud Francesco Longhi. Sono state eseguite immediatamente le verifiche sulla gestione delle acque di spegnimento e sulla qualità dell’aria. Inoltre, a poca distanza, è operativa una centralina di monitoraggio che ha registrato i dati dell’aria anche durante le fasi dell’incendio”.

“Insieme al direttore e ai tecnici di Asm e in contatto con il presidente, abbiamo iniziato a verificare l’entità dei danni e gli interventi per il rispristino dei nastri utilizzati per la selezione dei rifiuti che, nel frattempo, saranno comunque trattati nella stazione di trasferenza e quindi avviati in discarica ad Orvieto”.