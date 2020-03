Terni, incappucciato tenta di rapinare un tabaccaio: arrestato

TERNI – E’ entrato in una tabaccheria di corso Vecchio per una rapina ma non ci riesce e viene preso. Un ternano è stato acciuffato dagli uomini della squadra mobile intervenuti nella centralissima via dopo l’allarme lanciato dal titolare, che non si è fatto intimorire dal bandito incappucciato. Il 48enne, con diversi precedenti anche specifici, è entrato nell’attività intimando al tabaccaio di chiudere la porta e consegnargli l’incasso, ma il commerciante è uscito in strada e chiesto aiuto. Il ternano a volto coperto è quindi scappato da corso Vecchio, ma gli uomini della questura erano già in centro città e poco dopo hanno trovato l’uomo che riprendeva fiato in una via limitrofa. Il 48enne è stato denunciato per tentata rapina.