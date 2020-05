Terni, in trenta riuniti per bere birra, scappano quando arriva la Polizia

TERNI – Anche a Terni, dopo Gubbio, proseguono gli assembramenti. Sabato verso le 20, la Polizia è intervenuta in Porta Sant’Angelo per un assembramento. Erano circa 30 i giovani che si erano riuniti sul marciapiede all’esterno di un locale all’inizio di via Cavour e stavano bevendo birre e altre bevande. All’arrivo delle pattuglie alcuni di loro si sono repentinamente allontanati verso la Passeggiata e via Cavour, mentre un gruppo è stato identificato e la loro posizione sará valutata per l’applicazione della sanzione amministrativa prevista dalle misure anti covid. La Questura di Terni rinnova l’invito ad evitare assembramenti e comportamenti vietati che possono vanificare i buoni risultati di contenimento registrati in Umbria.