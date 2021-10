Terni, in quattro denunciati per avere tentato di rubare un cane

TERNI – Di passaggio per Ferentillo a bordo della loro auto, hanno tentato di sottrarre un cane meticcio al padrone, che però è riuscito a sventare il furto: per questo quattro persone, tutte residenti a Roma, sono state denunciate dai carabinieri a conclusione di un’indagine avviata la scorsa estate. L’episodio è avvenuto infatti il 22 agosto. I quattro, due uomini e due donne, sono stati sorpresi dal proprietario dell’animale, un ternano di 24 anni, mentre lo stavano caricando in auto dal bordo della strada, senza riuscirci. Il giovane ha quindi sporto immediatamente una denuncia al comando stazione dei carabinieri di Papigno. Le ricerche dei quattro, scattate a seguito della presentazione di una dettagliata informativa, si sono concluse con l’individuazione dei presunti responsabili, tre dei quali risultati già noti alle forze dell’ordine.