Terni in lutto: è morto Agarini, fu proprietario delle Fere ed azionista di Ast

TERNI – Lutto in città, nel mondo sportivo ed imprenditoriale. E’ scomparso ieri sera in Toscana Luigi Agarini. Fu patron della Ternana e azionista di Ast, che nel 1994 rilevò in una compagine societaria composta dagli altri industriali Krupp, Falck e Riva, ognuno al 25 per cento, acquisì dall’Iri la proprietà dell’acciaieria, detenendola fino al 2001, quando venne interamente rilevata dalla proprietà attuale – la ThyssenKrupp. Aveva 85 anni.

A Terni è legato anche per essere stato il patron, attraverso la Tad Energia Ambiente, della Ternana. Ne rilevò il pacchetto di maggioranza nel 1997-98, con la squadra in C2 dall’immobiliarista romano Alberto Gianni e in pochi anni la condusse, passando attraverso due promozioni consecutive, ad un passo dalla serie A nel 2000-01, con Agostinelli in panchina e Borea Dg: era l’anno delle sei promozioni dalla B e la Ternana chiuse settima.

La Ternana

“Il presidente Stefano Bandecchi, il vice presidente Paolo Tagliavento ed ogni componente della Ternana Calcio ricordano con affetto Luigi Agarini”: è quanto si legge in una nota diffusa dalla società calcistica. “Alla sua famiglia – continua la società – vanno le più sentite e commosse condoglianze da parte di tutti noi”. Al cordoglio per la morte di Agarini si è aggiunto nelle ultime ore anche l’ ex sindaco di Terni, Paolo Raffaelli.

Nevi

“Penso che la Città di Terni debba rivolgere un sentito e affettuoso saluto al dottor Luigi Agarini che è scomparso nella giornata di ieri. Io l’ ho conosciuto abbastanza bene e non posso che ricordamelo come un grande signore che ha voluto bene alla nostra città di cui è stato un protagonista negli anni ‘ 90 e nei primi anni 2000″. Così il vice presidente del gruppo di Forza Italia alla Camera, Raffaele Nevi, ricorda l’ imprenditore, ex socio di Ast e presidente della Ternana, morto a 85 anni. Nevi rivolge quindi, a nome di tutta FI, “le più sentite condoglianze alla famiglia e a tutti coloro che gli hanno voluto bene”.