“Terni in love with music”, il bel canto invade la piazza

TERNI – “D’un breve sorrisetto conosco anch’io l’effetto”. Nonostante il lunedì piovoso, i venti di guerra non lontani da noi e i fuochi prossimi alla città, le eterne “arie” e “romanze” del bel canto hanno invaso una deserta piazza della Repubblica e fatto tornare per poco più di un’ora il sorriso – donizettianamente – tra il pubblico presente, nonostante tutto piuttosto numeroso.

Siamo quasi al giro di boa per quella che è la novità assoluta tra gli appuntamenti culturali della città, in questo primo scorcio dell’anno.

Parliamo del sesto concerto “amoroso” sui 15 previsti del ricco cartellone dell’Umbria Classic Festival- Terni in love with music, andato in scena nella “sala nobile” del Palasì, in pieno centro cittadino. La serata, come tutto il programma di questo Festival di 15 giorni che attraversa il mese valentiniano, si all’associazione Mozart Italia (sede di Terni), la cui anima, ormai da molti anni, è il soprano italo-coreano Anais Lee. Il concerto ha messo in mostra un gruppo di autentici talenti “allevati” alla scuola del baritono Romualdo Savastano e della stessa Anais Lee. Vale la pena nominarli tutti, non solo per la loro perizia vocale ma anche per la notevole forza interpretativa sfoderata, ora intensa e drammatica, ora frizzante e maliarda: i tenori Alessandro Fiocchetti e Manuel Valero Gargallo; le soprano Laura Brasò, Eleni Charalambous, Sofia Calenza, Claire Coolen, la mezzo-soprano Tatiana Gonzalez. Tutti accompagnati dai maestri Eugenia Tamburi e Marco Ferruzzi. Giovani cantanti di grande temperamento che hanno eseguito brani – alcuni celeberrimi – da Cilea, Puccini, Fernanda, Moreno-Torroba, Ravel, Strauss, Sorozabal, Donizetti, Verdi, Gounod, Massenet, Bellini. Una serata veramente godibile.

Il festival proseguirà, denso di appuntamenti di livello, fino al 28 febbraio, quando calerà il sipario su questo Umbria Classic Festival, una prima edizione di sicuro effetto e qualità; un esperimento felice che varrà la pena riproporre per l’anno venturo, sempre lungo il filo rosso del mese valentiniano giocato su una partitura variamente sentimentale. Il “tema d’amore” che, in questa edizione pionieristica, ha visto contaminarsi il repertorio classico e operistico con quello jazz e contemporaneo, musica e testi recitati da attori. Le serate si svolgeranno tra il Palasì, la biblioteca comunale, il teatro Secci e palazzo Mazzancolli.

Questa rassegna di febbraio conferma dunque la ritrovata presenza a Terni dell’associazione Mozart Italia che, proprio nella seconda città umbra ha visto i propri natali e il debutto. Dopo qualche anno di lontananza, l’associazione, con il festival “Luci della ribalta”, nel frattempo insediatosi a Narni, dal 2019 ha progressivamente rimesso piede in città con alcuni concerti estivi nella corte magnifica dell’antico palazzo Mazzancolli, attuale sede dell’Archivio di Stato. Adesso il festival dal sapore valentiniano, un esperimento da rafforzare e sviluppare in una città che tanto bisogno ha di arte e di bellezza.

IL PROGRAMMA DEL FESTIVAL:

https://www.mozartitaliaterni.org/it/?fbclid=IwAR270xbKi07DTDzjDOd8i-R405rZl1iu3AVX0LhvdegSur4lIbl_P9mxpjY